İzmit'te küçük misafirler doğayla buluştu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ekolojik Yaşam Bahçesi ve Lavanta Parkı’nda küçük misafirlerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Doğa dostu İzmit Belediyesinin geçen sene kendi öz kaynakları ile kente kazandırdığı Ekolojik Yaşam Bahçesi ve Lavanta Parkı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Şehit Ümit Balkan Anaokulu’ndan 50 öğrenci, öğretmen ve velinin katıldığı programda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.

Programda çocuklara doğa ve ekolojik yaşam tanıtıldı.

Ekolojik Yaşam Bahçesi içerisinde bulunan sera içi gezilerek İzmit Belediyesinin kendi öz kaynakları ile yaptığı üretimler hakkında bilgi verildi. Ardından saksılama bölümünde çocuklar fıstık çamı ekme deneyimi yaşadı. Çocukların kendi elleri ile ektikleri fıstık çamları ailelerine hediye edildi. Programın sonunda ise misafirlere İzmit Belediyesinin Aşevlerinde üretilen limonata ve kek ikram edildi. Programa katılanlar misafirperverliklerinden dolayı ekiplere teşekkür ederken, böyle bir alanı kente kazandırdığı için de Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.