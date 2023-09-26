İzmit'te koro başvuruları uzatıldı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları 1 Ekim tarihine kadar uzatıldıKOCAELİ (İGFA) - Sanatın kalbi olma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki koro başvuruları geçtiğimiz hafta başlamıştı.

24 Eylül’de sona ermesi planlanan Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuruları 1 Ekim’e kadar uzatıldı.

Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvurularını formları doldurarak gerçekleştirebilecek.

Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu başvuru linki:

Türk Halk Müziği Gençlik Korosu başvuru linki: