İzmit'te kıyafet bağışı dayanışması
İzmit Belediyesi, Kıyafet Bağışı Dayanışması ile bu kış da ihtiyaç sahiplerine umut olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında başlatılan Kıyafet Bağışı Dayanışması ile vatandaşların getireceği ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak
İzmit Belediyesi, kış mevsiminin iyice kendini göstermesi ile birlikte İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir kez daha Kıyafet Bağışı Dayanışması başlatıyor. Kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek amacıyla organize edilen Kıyafet Bağışı Dayanışması 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri 41 Burda AVM, Arasta Park AVM ve Tuana Evleri Sitesi Yaya Kapısı önüne kurulacak stantlara getirebilecek. Bağış olarak alınan kıyafetler Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Stantlar iki gün boyunca 10.00 – 17.00 saatleri arasında bağış kabul edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|18
|47
|2. Galatasaray
|18
|47
|3. Trabzonspor
|18
|33
|4. Kayserispor
|18
|29
|5. Rizespor
|18
|29
|6. Beşiktaş
|18
|29
|7. A.Demirspor
|18
|28
|8. Kasımpasa
|18
|26
|9. Antalyaspor
|18
|25
|10. Sivasspor
|18
|24
|11. Alanyaspor
|18
|21
|12. Ankaragücü
|18
|20
|13. Başakşehir
|18
|20
|14. Gaziantep FK
|18
|20
|15. Hatayspor
|18
|19
|16. Konyaspor
|18
|18
|17. Samsunspor
|18
|18
|18. Karagümrük
|18
|17
|19. Pendikspor
|18
|15
|20. İstanbulspor
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5