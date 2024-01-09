İzmit'te kıyafet bağışı dayanışması

İzmit Belediyesi, Kıyafet Bağışı Dayanışması ile bu kış da ihtiyaç sahiplerine umut olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında başlatılan Kıyafet Bağışı Dayanışması ile vatandaşların getireceği ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak

İzmit Belediyesi, kış mevsiminin iyice kendini göstermesi ile birlikte İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir kez daha Kıyafet Bağışı Dayanışması başlatıyor. Kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek amacıyla organize edilen Kıyafet Bağışı Dayanışması 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri 41 Burda AVM, Arasta Park AVM ve Tuana Evleri Sitesi Yaya Kapısı önüne kurulacak stantlara getirebilecek. Bağış olarak alınan kıyafetler Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Stantlar iki gün boyunca 10.00 – 17.00 saatleri arasında bağış kabul edecek.