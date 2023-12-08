İzmit'te KİPTAŞ Çınar Evlerinin çevresi asfalta kavuştu
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, KİPTAŞ Çınar Evleri çevresindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımlarını konforlu bir şekilde yapabilmeleri adına mesaisine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda KİPTAŞ Çınar Evleri çevresindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.
330 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki KİPTAŞ Çınar Evleri çevresinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, asfalt öncesi bir ton PMT malzeme serimi yaptı. Ekipler daha sonra 600 ton asfalt kullanarak bölgeyi daha konforlu ve modern görünümüne kavuşturdu.
Bölge halkı çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Ekiplerin çalışmaları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek.
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