İzmit'te kadınlar sosyalleşirken sağlıklarına kavuşuyor

Kadınların ücretsiz olarak profesyonel antrenörler eşliğinde faydalandığı İzmit Belediyesi'nin ücretsiz fitness salonları, İzmitli kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin profesyonel antrenörler eşliğinde kadınların faydalandığı fitness salonlarındaki çalışmaları aralıksız devam ediliyor.

Bu uygulamadan faydalanmak ve spor yaparak zinde kalmak isteyen kadın vatandaşlar ikametlerine göre; Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Kuruçeşme Kültür Merkezi, Mehmet Ali Paşa Kadın Girişimciler Merkezi, Belsa Plaza B Blok, 42 Evler Körfez Mahallesi, Malta Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Ayazma Mahallesi, Arızlı TOKİ Konutları ve Bekirdere Mahallesi’nde bulunan ücretsiz fitness salonlarına giderek kayıt işleminin ardından çalışmalara katılabilirler.

Fitness salonlarında spor yapan kadınlar, hem boş vakitlerini verimli değerlendiriyor hem de sağlıklarına kavuşuyorlar. Bekirdere’de bulunan fitness salonunda çalışmalarını aksatmadan sürdüren 67 yaşındaki Hatice Yiğit de bu isimlerden biri. 2015 yılında beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Hatice Yiğit, düzenli olarak Bekirdere’de bulunan fitness salonunda spor yaparak önemli bir oranda sağlığına yeniden kavuştu.

HATİCE YİĞİT, “ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM”

Sporun kendisine çok iyi geldiğini belirten Yiğit, “2019 yılında burada spor salonu olduğunu öğrendim ve doktoruma danışarak burada spora başladım. Tabi sağlıklı arkadaşlar gibi her hareketi yapamasam da sağ olsun hocalarımız benimle özel olarak ilgileniyorlar. Bu süreçte sporun çok faydasını gördüm. Tam olarak olmasa da eskiye göre hareket kabiliyetim çok daha fazla arttı. Çok memnunum bu hizmetten. Bizlere bu fırsatı veren başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.