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İzmit'te imar süreci dijitalleşiyor

YAŞAM 14.12.2023, 09:33
İzmit'te imar süreci dijitalleşiyor

E- belediyecilik hizmetlerinde öncü olan İzmit Belediyesinde imar süreci dijitalleşiyor.KOCAELİ (İGFA) - E-belediyecilik hizmetlerinde Kocaeli’de öncü belediye olan İzmit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan imar ve yapı ruhsatı sürecini dijitale taşıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama 1 Ocak 2024 itibariyle hizmete başlıyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden İzmit Belediyesi, bir hizmetini daha dijitale taşıyor. Tüm kaynaklarını verimli şekilde kullanan, sürdürülebilir akıllı bir şehir inşa etmeyi; vatandaşların yaşam standartlarını arttırmayı ve hizmetlere daha kolay ulaşması yaklaşımını benimseyen İzmit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan imar ve yapı ruhsat sürecini dijitale taşıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Otomasyon ekibi ve paydaş firma tarafından geliştirilen sistem 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle hizmete açılacak.

BÜYÜK KOLAYLIK SUNACAK

Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ortak çalışması olan dijital hizmet ile sanal ve fiziksel hizmet arasında kurulan bağlantıyla hizmet kalitesi artacak. Bu kapsamda vatandaşlara ve mimarlara büyük kolaylık sunacak olan sistem TMMOB bileşenlerine tanıtıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda katılımcılardan gelen geri bildirimlere istinaden uygulamanın bir sonraki güncellemeleri görüşüldü. Bu hizmet ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde süreci hızlandırmak; proje mükelleflerinin, yapı denetim kuruluşlarının ve vatandaşların başvuruları ve bilgi edinme süreci kolaylaşacak.

DİJİTAL ORTAMDA RUHSAT VE ÇAP İŞLEMLERİ OLACAK

Dijitale taşınana yapı ruhsat süreci ile vatandaşlar istediği yerden ve istediği zaman başvuru sürecini takip etme, eksik evrakları tamamlayabilme ve güncelleyebilme, belediyeden geri bildirim alma gibi süreçleri belediye hizmet binasına gelmeden de hızlı ve kolay şekilde yapabilecek.

Vatandaşlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelmeden zemin durum, imar durum, mimari ön inceleme, yapı ruhsat ve zemin etüt belgelerinin takibini dijital ortamda yapabilecek. Bu hizmet ile imar ve yapı işlemleri hız kazanırken fazla kağıt kullanımının azalması ile tasarruf sağlanacak. Sistem üzerinden e-posta ve SMS geri bildirim seçenekleriyle vatandaşlar süreç içinde yaşanan ilerlemeden anlık olarak haberdar olabilecek.

E-İSKAN VE E-EKSPERTİZ UYGULAMASI ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DEVREYE ALINACAK

Vatandaşların belediye hizmet binasına gelmeden imar durumu, yapı ruhsatı ek, iskan, statik proje, kat irtifakı, yapı aplikasyon projeleri gibi bilgi ve dokümanlara ulaşabilecek. Bilgi edinme ve süreç takibini kolaylaştırmak adına e- iskan ve e- ekspertiz uygulaması geliştirilmeye devam ederken önümüzdeki süreçte devreye alınacak.

İmar ve Şehircilik müdürlüğünde evraklar zorunlu fiziksel arşivin yanı sıra dijital arşive de alınacak. Dijital arşiv sayesinde vatandaşlar önceki başvurularını ve dokümanları incelemek istediğinde sistem üzerinden ulaşabilecek.

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