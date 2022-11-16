İzmit'te ilk toptan alışveriş gerçekleştirildi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi faaliyetlerinden olup doğa ve insan dostu ürünleri bir araya getiren İzmit Çarşısı’nda, ilk toptan alışveriş gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Doğaya ve insana dost üretim yapan üreticiler ile tüketicileri buluşturan İzmit Belediyesinin İzmit Çarşısı’nda ilk toptan alışveriş gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinden biri olan İzmit Çarşısı, Türkiye’nin ilk yerel çevrimiçi çarşısı ünvanına sahip. Yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı’nda hem toptan hem perakende alışveriş yapmak mümkün.

İzmit Çarşısı üreticileri de hammaddelerini toptan alışveriş özelliği sayesinde birbirlerinden karşılayabiliyorlar. Bu özellik ile türeticiler de, ihtiyaç durumunda toptan alışverişlerini teklif usulü ile İzmit Çarşısı’ndan yapabilecek. Alıcı üreticiye ürün sayfası üzerinden toptan bir teklif sunarak dönüş bekleyebilecek. Üretici ile yapılan pazarlık ve görüşmeler sonunda toptan alışveriş gerçekleşme imkanına sahip olunabiliyor.