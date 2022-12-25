İzmit'te Hamsi Festivali’nde Başkan Hürriyet horon oynadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali’ne katılarak Karadenizli hemşerileriyle birlikte horon oynadı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından 22-25 Aralık tarihleri arasında İnterteks Fuar Alanı’nda düzenlenen Hamsi Festivali’ne katıldı.

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar tarafından karşılanan Başkan Hürriyet, festival kapsamında kurulan stantları gezerek Karadenizli hemşerilerini selamladı.

Karadenizli hemşerileri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Hürriyet, horon oynayarak festival coşkusuna ortak oldu.

Festivalde Hürriyet’e, Başkanvekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın ve Ünal Özmural, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç ile Eray Bodur eşlik etti.