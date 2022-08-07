İzmit'te hafta sonu 'sosyal yaşam' yoğunluğu!

Kocaeli'de İzmitliler Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’ya ilk günden yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni sosyal yaşam alanları sunmak adına hizmete sunduğu Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta ilk günden yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz gün yoğun katılımla açılışı yapılan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta, daha ilk günden kentin yeni cazibe merkezi haline geleceğinin sinyalini verdi. Aileleriyle zaman geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlikler yapabilecekleri yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşan İzmitliler, Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’ya akın etti.

Kente yeni bir vizyon katan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’da buluşan İzmitliler, şehir merkezinden uzaklaşarak eşsiz bir manzara eşliğinde hafta sonunun tadını çıkardı. İzmitliler, kendilerine nefes alabilecekleri bir sosyal yaşam alanı daha kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdiler.