İzmit'te Güreş Okulu'na kayıtlar devam ediyor

İzmit Belediyespor’un kente genç sporcuları kazandırdığı Alikahya Atatürk Spor Salonu’ndaki Güreş Okulu’na kayıtlar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Genç sporcuların yetişmesi adına altyapıya büyük önem veren İzmit Belediyespor, Güreş Okulu’ndaki eğitimlere devam ediyor. Alikahya Atatürk Spor Salonu’ndaki güreş antrenmanlarına katılım her geçen gün artıyor. Yetenekli sporcuların İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde müsabakalara katılması için açılan kurslara kayıtlar sürüyor.

DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTEYENLER

İzmit Belediyespor Güreş Okulu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri 16.00-18.00 saatleri arasında 8-15 yaş çocuk ve 15-23 yaş genç grubunda antrenmanlara devam ediyor. Güreş Okulu antrenmanlarında yer almak isteyenler İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünden ve 0531 849 12 57 numarasından detaylı bilgi alabilir.