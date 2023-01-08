İzmit'te görme engellilere 'sesli' hediye

İzmit Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli vatandaşlara binlerce sesli kitap hediye edecek.KOCAELİ (İGFA) - Engelli dostu İzmit Belediyesi, projeleri ile engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli vatandaşlara sesli kitap uygulaması hediye kodu armağan edecek.

Engelli bireylerin storytel 3 aylık sınırsız dinleme hakkına sahip olacakları hediye kodları için başvuru süresi 9-13 Ocak tarihleri arasında olacak.

Başvuru için vatandaşlar, 0533 052 74 38 numaralı whatsapp hattına görme engelli bireyin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon, adres ve görme engelli raporunu gönderebilecekler. Ayrıca, görme engelli bireyin reşit olmaması halinde başvuru yaparken ebeveyn Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası da aynı numaraya iletilmeli.

“BİLGİLENDİRME METNİ GÖNDERİLECEK”

Başvurunun İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Destek Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilmesinin ardından uygunluk durumuna istinaden hediye kodu başvuru esnasında verilen telefon numarasına gönderilecek olup kullanım koşullarına yönelik bilgilendirme metni de gönderilecek.