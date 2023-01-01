İzmit'te gençlerin 'umut kapısı' oldu

Çınar Akademi 2022’de yüzlerce öğrenciyi eğitimde fırsat eşitliğiyle tanıştırdı.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2022’de gençlerin umut kapısı oldu.

Nisan ayında ilk deneme sınavlarının yapıldığı Çınar Akademi, yüzlerce öğrenciye eğitim ve sınav desteği verdi. Eğitimde marka kolan Sarıyer Akademi ile proje ortaklığı yapan İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğrenci ve velilerden yoğun talep görüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2022 yılında Çınar Akademi Projesi hayata geçirildi. Yüzlerce öğrencinin deneme sınavlarına girerek kendini test ettiği Çınar Akademi’de, yeni eğitim döneminde 123 öğrenci eğitim görüyor. Deneme sınavlarıyla sınav heyecanını yenen ve tecrübe kazanan gençler, üniversitelere yapılan gezilerle üniversite deneyimi de yaşıyorlar.