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İzmit'te Foto-Video Maraton Yarışması'nda ödül töreni

YAŞAM 20.11.2023, 09:58
İzmit'te Foto-Video Maraton Yarışması'nda ödül töreni

“Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında İzmit” Foto-Video Maraton Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu .KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı sebebiyle düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışması ödül töreni gerçekleştirildi 

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışmasında dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, jüri üyeleri ve ödül alacak isimler katıldı. 

100. yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların değerlendirildiği yarışmada katılımcılar eserleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Katılımcıların ilettiği 101 adet fotoğraf ve videonun jüri tarafından değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit'in Atatürk’ün hayatında gerçekten önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu kent, onun bağımsızlık mücadelesinde stratejik kararlar aldığı, milletimizin kaderini etkileyen olaylara tanıklık eden bir kent. Burada yaptığı ilk basın toplantıda, daha Cumhuriyet kurulmadan, yönetim şeklinin Cumhuriyet olacağını belirtiyor. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi kuruluşlarından olan SEKA Kağıt Fabrikasını İzmit’te kurdu. Ata’mızın diret bağlantılı olduğu tarihi değerlerimizden Yahya Kaptan, Kara Fatma, Tercüman Ahmet gibi isimler İzmit’in kurtuluşu için mücadele etti. Bu tarihi mirasın bir parçası olarak, Atamızın hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük bir onur.  Bu duygularla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öte yandan Foto-Video Maratonu yarışmamızın değerli katılımcılarının İzmit’in dört bir yanından çektiği fotoğraf ve videoların, şehrimizin ve Cumhuriyetimizin tarihine ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

FOTOĞRAF KATEGORİSİ Birinci: Ahmet Turan Kural İkinci: Alper Kardaş Üçüncü: Ahmet Turan Kural
Mansiyon: Hüseyin Can Jüri Özel Ödülü: Hasan İçel Belediye Özel Ödülü Ahmet Erdilek

VİDEO KATEGORİSİ Birinci: Ömer Faruk Güneş İkinci: Mustafa Gezer Üçüncü: Muhammed Toğan Tuğrul Satır

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