İzmit'te engelli dernekleri kahvaltıda buluştu

İzmit Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı dernekleri kahvaltıda ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. İzmit Belediyesi ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında hazırlanan programlarda engellilik alanında farkındalık oluşturulacak. Etkinliklerin ilk gününde engelli derneklerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

İzmit Belediyesi ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında; Belsa Plaza A-B Blokları arası, Down Cafe, Otizm Spor ve Yaşam Evi ile Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde hafta boyu engeliler yararına çeşitli etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturulacak.

Gülümse Kafe Fevziye’de düzenlenen kahvaltı programına İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Selçuk Tanrıkulu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı dernekler ve üyeleri katıldı.