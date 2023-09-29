İzmit'te emekçilerin yüzünü güldüren ikram
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Birol Sağlam işçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri ikram ederek ‘kolay gelsin’ dileklerini iletti.
İzmit Belediyesi’nin sabahın erken saatlerinde dağıttığı ikramlarını alan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Gaziantep FK
|6
|3
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Getafe
|7
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Villarreal
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2