İzmit'te 'Dost Eller'de özel ürünler sahiplerini bekliyor

İzmit Belediyesi Dost Eller Giyim Mağazası’nda en özel ürünler vatandaşları bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kentte sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara dokunan ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, Dost Eller Mağazası ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kocaeli’nin farklı bölgelerinden hayırseverlerin İzmit Belediyesinin Dost Eller Giyim Mağazası’na bağışladıkları kıyafetler, kuru temizleme işlemlerinin ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından en özel günler için reyonlara yerleştiriliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunan dar gelirli vatandaşlar, günlük kıyafet, ayakkabı, gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ya da takım elbise gibi ürünleri ücretsiz seçip alabiliyorlar. İzmit’te ikamet eden ve evlenme kararı alan çiftler de evlenme başvuru belgesiyle Dost Eller Giysi Mağazası’na gelerek gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ve takım elbise kiralayabiliyor. Her ihtiyaca yönelik yüzlerce giysinin bulunduğu Dost Eller Mağazası’ndan yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, İzmit Belediyesi ve hayırseverler sayesinde bir kere daha gülümsüyor.