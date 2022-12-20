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İzmit'te 'Doğa Eğitim Kampüsü'nde eğitmenler sertifikalandı
YAŞAM 20.12.2022, 11:58
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı “Doğa Eğitim Kampüsü Projesi” kapsamında eğitmenlere ilk yardım eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı “Doğa Eğitim Kampüsü Projesi” kapsamında eğitmenlere verilen ilk yardım eğitimleri devam ediyor.
Eğitimlerin 3’üncüsü 17-18 Aralık’ta İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) gerçekleştirildi.
Eğitim sonrası uygulamalı ve yazılı sınavdan geçen eğitmenler ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı.
Eğitmenler programın sonunda kendilerine bu fırsatı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.
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