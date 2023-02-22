İzmit'te 'destek noktası' afetzedelere hizmet vermeye devam ediyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin tarafından ilimize gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına oluşturulan Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki depremzede destek noktasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve toplamda 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin hemen ardından çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi gerek afet bölgesinde gerek İzmit’te çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Felaketin meydana gelen ilk hafta vatandaşların bağışlarıyla toplanan yardım malzemelerinin düzenlenip tırlarla bölgeye gönderildiği nokta olan Yunus Emre Kültür Merkezi geçtiğimiz hafta Depremzede Destek Noktasına dönüştürüldü. Depremzede vatandaşlar özellikle giyim ihtiyaçlarını Depremzede Destek Noktasında oluşturulan reyonlardan karşılayabiliyorlar.

Hafta içi sabah 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren Depremzede Destek Noktası, cumartesi günleri saat 10.00-19.00 Pazar günleri ise saat 10.00-17.00 saatleri arasında depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Depremzede Destek Noktası, ilerleyen süreçte de afetzede vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

BAĞIŞ TOPLAMA NOKTALARI

Depremzedelere destek olmak isteyen vatandaşlar; Yunus Emre Kültür Merkezi(Dolphin AVM yanı), Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A (M. Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı A101 Yanı) adresindeki Kardeş Eller Mağazası’na ve Belsa Plaza B Blok zemin katta bulunan Down Cafe’ye giderek yardımlarını yapabilirler.