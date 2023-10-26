İzmit'te çocuklar 100. Yılı coşkuyla kutladı

İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evi öğrencileri ve aileleriyle gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı programında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evi öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla Dernekler Yerleşkesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı gerçekleştirdi.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Ünal Özmural da katıldı. Etkinlikte minikler birbirinden güzel gösterilerle tüm katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Aileler çocuklarının katıldığı gösterilerden büyük keyfi aldı.

İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi öğrencileri üzerlerinde kırmız – beyaz kıyafetler, ellerinde balonlarla sahneye çıkarak Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi. Şarkıların ardından da minikler üzerinde ‘Cumhuriyetin Bekçileriyiz’ ve ‘100 Yıldız İzindeyiz Yüzyıllarca İzinde…’ yazılı pankartı açtı. Ardından da tüm öğrenciler 10’uncu yıl Marşı eşliğinde bayraklarını sallayarak seyircileri selamladı.

“100’ÜNCÜ YIL COŞKUSUNU SİZLERLE YAŞAMAK İSTEDİK”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, bu yıl aynı zamanda İzmit Belediyesi'nin tescilinden itibaren 100’üncü yılı olduğunu belirterek, "Biz iki gururu bir arada yaşıyoruz. Hem Cumhuriyetimizin hem de belediyemizin 100’üncü yılını kutluyoruz. O yüzden bu sene bizim için biraz daha farklı, biraz daha gurur dolu. Kreşlerimiz bizler için kıymetli projeler. En çılgın projelerimizden bir tanesi. Proje demek koca koca binalar dikmek değildir. Proje demek insana yatırım yapmak, insanın hayatına katkı sunmaktır. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek çocukların eğitimine katkı sunmanın ne kadar önemli olduğunu bilenlerdenim. O yüzden de bu kreşler bizim gözbebeğimiz. Bu kreşlerden hizmet alan çocuklarımıza sunduğumuz katkı en gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi. İzmit Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve ailelerinin bir arada, huzur ve güven içinde büyüyüp gelişmeleri için üzerimize düşen görevi yerine getirmenin kararlılığı içindeyiz" diye konuştu.

Yeşilova’dan sonra Tüysüzler’de ikincisi, Tepeköy ve Erenler’de de 3 ve 4’üncüsü olmak üzere kreşlerimiz yakın zamanda açılacağını ifade eden Başkan Hürriyet, "Gönül ister ki yüzbinlerce kreşler açsak. Daha da büyüyoruz. Peki neden biz çocuk evlerimize Çınar dedik? Kentimizin tarihi çınarlarına da sahip çıkmak ve onların temsiliyetini yansıtmak için bu ismi verdik. Her bir çocuğumuz bizim için çınar yaprağı aslında. O çınar yaprakları bir hayat, bir umut. Yeşilova’dan Tüysüzler’e, Erenler’den Tepeköy’e kadar her bir çocuğumuz, bu toprakların taptaze umudu, sarsılmaz güvencesi. Onlarla birlikte yarınlara daha güçlü yürüyeceğiz" dedi.