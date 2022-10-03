İzmit'te Çocuk Ödül Market 7’nci şubesi Akmeşe’de açıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi tarafından çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Çocuk Ödül Market’in 7’nci şubesi Akmeşe’de açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında farklı mahallelerde faaliyetlerine devam eden Çocuk Ödül Market şubelerine bir yenisi daha eklendi. Akmeşe Mahalle Konağı’nda 7’nci şubesi açılan Çocuk Ödül Market’in açılışına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, mahalle muhtarları ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Evlerinizde artık kâğıt atıkları, poşetleri, pet kapakları çöpe atmanızı istemiyoruz. Biriktirdiğiniz atıkları burada bulunan Çocuk Ödül Market’e getirerek geri dönüşüme kazandırmış olacaksınız. Çocuklarla birlikte yaptığımız bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Çocuklar; hiçbir şey çöp değildir. Atıkları geri dönüştürerek hep beraber çevreye katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bundan 1 buçuk yıl evvel bir fikir olarak doğan Çocuk Ödül Market bugün geldiğimiz süreçte çevreye büyük katkılar sundu. Geleceğin hazırlanmasında bir köşe taşı olan Çocuk Ödül Market Akmeşe’ye geldi. Burası artık sizin çocuklar. Evlerinizde biriktirdiğiniz atıkları muhtarlığa getirdiğinizde karşılığında ödüller alacaksınız. Katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet’e, emeği geçenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.