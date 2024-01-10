İzmit'te Çınar Ekibi kırsalı yalnız bırakmıyor

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen İzmit Belediyesi Çınar Ekibi köy ziyaretlerine Balören Köyü’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesindeki Çınar Ekibi'nin Balören Köyü’nde ziyaret etmediği hane kalmadı.

Her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Çınar Ekibi, son olarak Balören Köyü’nü ziyaret etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip köy sakinlerine hediyelerini takdim etti.

Balören Köyü’nde çalmadık kapı bırakmayan Çınar Ekibi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet selamlarını köy halkına iletti.

Vatandaşlar, ziyaretleri nedeniyle Çınar Ekibine teşekkür etti. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.