İzmit'te Çınar ekibi kırsal ziyarette

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Yenice Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet’in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledilerKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, her gün başka mahallede vatandaşlarla buluşarak gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Köy ziyaretleri gerçekleştiren Çınar Ekibi, son olarak Yenice Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bıraktı. Köy sakinleri yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.