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İzmit'te Çınar Çocuk Evi 2023’te büyüyerek devam etti

YAŞAM 03.01.2024, 11:32
İzmit'te Çınar Çocuk Evi 2023’te büyüyerek devam etti

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Yeşilova Çınar Çocuk Evi 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 115 öğrenciye hizmet verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, faaliyete geçirdiği Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde 2023 yılı boyunca onlarca öğrenciye eğitim verdi.

Geleceğe umutla bakan çocukların yetiştirildiği İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 115 çocuğa eğitim verildi. Yeni eğitim döneminde hizmet vermeye başlayan, Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e ithaf edilen ve toplam 100 kapasiteye sahip Tüysüzler Çınar Çocuk Evi ise eğitimler ve kayıtlar sürdürüyor. Tepeköy Çınar Çocuk Evi ve Erenler Çınar Çocuk Evi’nde ise hazırlıklar devam ediyor.

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, geleceğe güvenle bakan, yeniliklere açık, toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek çocuklar yetiştirmek vizyonu ile hizmet veren Çınar Çocuk Evleri eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor.

ÇOCUKLARA FELSEFE DERSİ

Dönem boyunca Doğa Eğitim kampüsü Projesi kapsamında orman günleri gerçekleştirilerek çocukların doğa farkındalıklarının artması ve ekolojik temelli öğrenme uygulamaları mekan içerisinde pekiştirilmesi devam etti. Çocuklarda sorgulama becerisini geliştirmek, çocukları düşünmeye yöneltmek ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmek adına kurum içinde Çocuklar için felsefe uygulamaları yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nin bahçesinde coşkuyla kutlandı. Çocukların bugünün anlamını fark etmeleri ve kendi bayramlarını coşku ile kutlamaları için çalışmalar yapıldı. 23 Nisan 2023 tarihinde Belsa Plaza önünde gerçekleştirilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında Çınar Çocuk Evi gösterilerine yer verildi.

23 Haziran 2023 Cuma günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi mezuniyet töreni ve yılsonu gösterisi gerçekleştirildi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde Çınar Çocuk Evi öğrencileri sergiledikleri gösterilerle, Cumhuriyet çocukları olduklarını bir kez daha gösterdi. Veli yemeğine de yer verilen aynı gecede, çocuklar ailelerine güzel anlar yaşattılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında, Yeşilova Çınar Çocuk Evi öğrencileri, Fethiye Caddesi’nde ve Yeşilova Mahallesi’nde Cumhuriyet korteji gerçekleştirdi.

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