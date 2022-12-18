İzmit'te çevre temizliği seferberliğine devam

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Alikahya bölgesinde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirerek çevre kirliliğine dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, mahallelerdeki çevre temizliği ve atık toplama etkinlikleri ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Her ay vatandaşların katılımıyla İzmit’in farklı bir bölgesinde çevre etkinliği yapan İzmit Belediyesi, bu sefer ise Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi’nde çevreye atılan atıkları topladı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı çevre temizliği ve atık toplama etkinliği Alikahya Fatih Mahallesi, Akarca Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Cumhuriyet Mahalle muhtarlıkları ile ortaklaşa düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikler, her ay düzenli olarak gerçekleşecek.