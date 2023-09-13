İzmit'te bin kişilik kadın korosu kuruyor!

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘1000 Ses Tek Nefes’ sloganıyla 1000 kadının katılımıyla kurulacak olan koro için başvurular başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi; kadınların toplumdaki yerini ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla sadece kadınlardan oluşacak bir koro kuracak.

Kadınların sesinin daha gür çıkması adına kurulacak olan koro için bugün itibariyle başlayan başvurular www.izmit.bel.tr adresinden yapılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek olan İzmit Belediyesi, 1000 kadını tek ses olmaya davet ediyor.