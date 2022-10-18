İzmit'te Bıçkıdere Göleti çevresine yeni çehre

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bıçkıdere Göleti’nin çevresinin yenileme çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çevre dostu İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanarak ihalesi yapılan Bıçkıdere Göleti Çevresi Bakım Onarım ve Yapım İşi’nde çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında Bıçkıdere Göleti’nin etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yollarının bakımı yapıldı. Traktörlerin kullanabileceği beton yollar onarılıp proje alanının bir kısmı tel çit ile kapatıldı. Bölge halkı çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.