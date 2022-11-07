İzmit'te beslenme saati uygulaması sürüyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Beslenme Saati uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Beslenme Saati uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilen proje ile birlikte öğrencilerin bir öğün de olsa kaliteli ve sağlıklı yemek yiyebilmeleri amaçlanıyor.

İzmit Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemekler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller tarafından belirlenen okullara götürülerek yetkililere teslim ediliyor. Beslenme Saati uygulaması şu an için Akçakoca İlkokulu, Akşemsettin İlkokulu, Saraybahçe İlkokulu ve Gündoğdu İlkokulu’nda belirli periyotlar halinde devam ediyor.