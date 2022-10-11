İzmit'te belediyeden kişiye özel diyetle 7 ayda 43 kilo verdi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Kadın Girişimciler Merkezi’nde ücretsiz olarak verdiği diyetisyen hizmetinden yararlanan Nurten Hanım 7 ayda 43 kilo vermeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Kocaeli halkına iki buçuk yıldır ücretsiz olarak verdiği diyetisyen hizmetine yoğun ilgi devam ederken başarılı sonuçlar alınmaya devam ediyor.

Hizmetten yararlanan Nurten Hanım 7 ayda toplam 43 kilogram verdi. Diyetisyen Gizem Aydın’ın danışmanlığında sağlıklı bir yaşama adım atan Nurten Hanım verdiği kiloların neredeyse tamamını yağdan kaybederek sağlığını da iyileştirmeye başladı.

İzmit Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinde, kilo problemlerinin yanında kişiye özel diyet programları hazırlanıyor. Diyetisyen hizmetiyle sağlıklı toplum oluşturma çalışmaları devam ederken bu ücretsiz hizmetinden yararlanmak isteyenler 0262 318 02 10 telefon numarasından detaylı bilgi ve randevu alabilir.