İzmit'te belediye ve konsey dayanışması sürüyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek adına 2. El Kıyafet Bağışı Dayanışmasını başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında başlatılan Kıyafet Bağışı Dayanışması, Belsa B blok önünde kurulan stant ile devam etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde başlayan Kıyafet Bağışı Dayanışması kapsamında Belsa B blok önünde 10.00 – 17.00 saatleri arasında stant açıldı.

Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri Belsa B Blok önünde kurulan stantlara teslim etti. Bağış olarak alınan kıyafetler İzmit Belediyesi Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Vatandaşlar uygulamadan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.