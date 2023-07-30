İzmit'te belediye çalışanları aile pikniğinde buluştu

İzmit Belediyesi çalışanları Sarısu tesisindeki aile pikniğinde buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, emekçiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına Sarısu Gençlik Kampı’ndaki piknik organizasyonuna bu ay da devam etti. Başkan Hürriyet, “Dayanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olsun istedik” dedi.

İzmit Belediyesi, personelin motivasyonunu artıracak ve dayanışmayı güçlendirecek etkinliklere devam ediyor. Aylık doğum günü kutlamaları ile emekçileri unutmayan İzmit Belediyesi, personellerin aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmeleri için Sarısu Gençlik Kampı’nda da piknik organize ediyor. Haziran ayında ilki yapılan piknik organizasyonu bu ay da devam etti.

Aileler, Kandıra’nın incisi Sarısu Gençlik Kampı’nda yeşil ve mavinin ortasında güzel bir gün geçirdi. Çocuklar için şişme oyun grubunun yer aldığı organizasyonda patlamış mısır, pamuk şeker, kek ve limonata ikramı da yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe atan emekçilerle piknik etkinliğinde bir araya geldi. Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş da emekçileri yalnız bırakmadı.

Etkinlikte konuşan Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyemizin çok kıymetli emekçileri ve ailelerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Genel İş Sendikası ve Tüm Bel-Sen ile birlikte bu organizasyonu düzenliyoruz. Çalışanlarımız bir gün de olsa işin yoğunluğundan uzaklaşarak motivasyon sağlasın istedik. En önemlisi de ailece bir araya gelmek. Sizin dayanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olsun istedik. Burada her müdürlüğümüzden çalışma arkadaşlarımız ve aileleri var. Her müdürlüğümüz yan yana. Bu dayanışmayı güçlendirecek etkinlikleri önemsiyoruz. Ne yazık ki 2-3 yıldır pandemi, depremler ve ekonomik kriz gibi nedenlerden dolayı çok fazla bir araya gelemedik. Son zamanlarda personelimiz için aylık doğum günü kutlamalarımıza başlamak nasip oldu. Şimdi de aile pikniklerimizin 2’ncisini yaptık. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz aynen devam edecek" diye konuştu.

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ise, bu ortamı oluşturan belediye başkanı başta olmak üzere yetkili arkadaşlara teşekkür etti.