İzmit'te Başkan Hürriyet'ten pazar esnafına 'hayırlı işler'

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında her Cumartesi kurulan pazarcı esnafını ziyaret ederken, esnaf ise Başkan Hürriyet’e sorunların çözümü noktasında kendisine teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında kurulan Cumartesi Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti.

Programda pazarcı esnafıyla sohbet eden Hürriyet sorunların çözümleri için elinden geleni yaptıklarını ifade etti. Pazarcı esnafı ve vatandaş Başkan Hürriyet’e yoğun ilgi göstererek bol bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar ve esnaf ayrıca Hürriyet’e ziyarettten duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar dilediler.

Esnafa ‘hayırlı işler’ dileyen Başkan Hürriyet’e Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Meclis Üyesi Adayları Muhammet Ertürk, Lütfü Obuz, Özcan Özer, Neslihan Çakır, Nilgün Yılmaz eşlik etti.

Ziyaret esnasında Başkan Hürriyet, pazarcılara desteklerini ifade ederek, belediye olarak işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Esnafın yaşadığı zorlukların farkında olduğunu belirten Hürriyet, “Pazarcı esnafımızın sorunlarını çözmek adına her zaman samimiyetle gayret ediyoruz. Pazarcılar Odası ile koordineli olarak esnafın faydasına olacak her çalışmayı iş birliği içerisinde seve seve Gerçekleştiririz. Her daim esnafımızın yanındayız"dedi.