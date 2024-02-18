İzmit'te Başkan Hürriyet canları yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi’nde, Hızır Orucu dolayısıyla düzenlenen iftar programında canları yalnız bırakmadı.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi’nde düzenlenen Hızır Orucu iftar programında canların sofrasına konuk oldu.

Programda, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi ve Tavşantepe Cemevi Başkanı Başkanı Ali Ekber İncesu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, Kocaeli Vartolular Dernek Başkanı Ercan Balseçen ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal da yer aldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi’nde okunan duaların ardından iftar programı başladı. Başkan Hürriyet, canlara oruçlarının kabul olmasını diledi. Tavşantepe Cemevi’ndeki canlar da kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler.