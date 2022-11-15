İzmit'te 'Bağ Projesi'ne başvurular başladı

İzmit Belediyesi ve KOİDER ortalığıyla kadınların girişimcilik yolu ile iş hayatına dahil olmasını amaçlayan Bağ Projesi’nin lansmanı yapıldı. Lansmanda iş fikri olan kadınlara seslenen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Benim aklımdakinden ne olacak demeyin. Gelin başvurun" çağrısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların hem sosyal hem de ekonomik alanda daha fazla yer alması adına işbirliklerine devam eden İzmit Belediyesi, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ortaklığıyla Bağ Projesi’ni hayata geçiriyor.

‘İzmit kadın girişimcilerini arıyor’ temasıyla yürütülecek olan proje ile girişimci olmakla ilgili projesi ya da sürdürülebilir iş fikri olan kadınlara destek olmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda Bağ Projesinin lansmanı bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, KOİDER Girişimcilik Komisyonu Başkanı Evrim Atasoy Ürük ve KOİDER Eğitim Komisyonu Başkanı Hilal Şahinarslan’ın katılımıyla İzmit Belediyesi'nde gerçekleşti.

Proje hakkında detaylı bilgi paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kadınlara daha fazla destek olabilmek adına KOİDER’le birlikte bir yola çıktıklarını belirterek, "İzmit Belediyesi olarak kadının, kadın emeğinin, kadın alın terinin arkasında bir politika belirledik. Çünkü özellikle Türkiye’de kadın olmanın ne denli güç bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Kadının ben de varım cesaretini göstermesi, ekonomik bağımsızlığını elde etmesi kolay bir şey değil. Bu anlamda hepimizin birbirimize destek çıkması gerekiyor" diye konuştu.

“TOPLUMDA YER KAZANABİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Kadının kendi ayakları üzerine durabilmesini, maddi-manevi kimseye bel bağlamadan yaşayabilmesini ve toplum içerisinde yer kazanabilmesini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Kaplan Hürriyet, "İşte bütün bunların da farkında olarak gerek İzmit Çınar Kadın Kooperatifini gerekse İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM)’i açarak kadının hak ettiği değeri bulabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çınar Kadın Kooperatifi ve İZGİM’de kadınlar üretiyor ve bu ürettiklerini de, sadece sergilemekle kalmıyor hem ulusal alışveriş sitelerinde satma imkânı yakalıyor hem de yine bu ürettiği el emeği ürünlerini yurt dışına pazarlayabiliyorlar" dedi.

“8 HAFTALIK EĞİTİM ALACAKLAR”

Bu projeye 18 – 55 yaş aralığındaki girişimci olmakla ilgili projesi ya da sürdürülebilir iş fikri olan kadınların katılabileceği belirtilirken, 5 Aralık tarihinde de başvurular tamamlanacağı kaydedildi.

KOİDER üyeleri tarafından başvuranlardan bir ön eleme olacak ve Aralık ayı içerisinde de kadın girişimciler arasında bir mülakat gerçekleştirilecek.

Seçilen girişimci kadınların seçimi ve konuyla ilgili detaylı bilgilendirilmeleri sağlanacak. Jüri elemesinden geçen proje sahipleri 8 haftalık eğitim almaya hak kazanacak.

ÖDÜLLER 8 MART’TA

Ocak ve Şubat ayları içerisinde de; Eğitim - Sanal Ofis kullanımı - Mentorluk - KOİDER üye desteği ile rol model desteği kendilerine sağlanacak. Mart ayında da; yani aldıkları bu eğitimin sonunda, kadın girişimciler bir sınava tabi tutulacak. Eğitim sonu değerlendirmesi ve ödüle hak kazanan projenin tespiti toplantısı yapılacak. Ve nihayetinde de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde başarılı projelere ödül töreni gerçekleştirilecek.

1. olana 15 bin lira, 2. olana 10 bin lira, 3. olana ise 5 bin lira ödül verilecek.