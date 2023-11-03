İzmit'te babalar bilgileniyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile AÇEV işbirliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı tanıtım toplantısı gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - İnsana değer sosyal sorumluluk projeleri ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ve AÇEV işbirliği ile düzenlenen Baba Destek Programının tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantı AÇEV Saha Danışmanı Psikolojik Danışman Muharrem Köse, Nuh Çimento Özel Eğitim okulu Psikolojik Danışman Şefik ÇAĞIR ve Çınar Çocuk Evi’nden 14 babanın katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım toplantısında 13 hafta boyunca devam edecek eğitim süreci ile ilgili bilgiler verildi.

Baba Destek Programı (BADEP), babaya destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bilimsel bir yetişkin eğitim programı olarak dikkat çekiyor. Katılımcı ve yüz yüze eğitim tekniklerinin kullanıldığı programda, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını ve çocukların gelişimlerini desteklemeleri için babalarda davranış değişikliği oluşturması hedefleniyor.