İzmit'te 'Baba Destek Programı' tamamlandı

İzmit Belediyesi ve AÇEV iş birliği ile yürütülen Baba Destek Programı kapsamında eğitime katılan babalara sertifikaları teslim edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliği ile babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmalarını amaçlayan AÇEV Baba Destek Programı kapsamında sertifika töreni gerçekleştirildi.

Programa katılım sağlayan Çınar Çocuk Evi öğrencilerinin babaları, Çukurbağ İZMEK kurs merkezinde AÇEV sorumlusu Zeki Topaloğlu ve AÇEV Saha danışmanı Psikolojik Danışman Muharrem Köse’den sertifikalarını ve kendileri için hazırlanan hediyelerini aldılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yaklaşık 13 hafta süren programa düzenli olarak katılım sağlayan babalar, programın kendilerine ve ailelerine katkılarından dolayı çok memnun olduklarını belirttiler. Programda gerçekleşen atölye çalışmasına çocukları ile birlikte katılım sağlayan babalar, program ve atölye çalışması için İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.