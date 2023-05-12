İzmit'te 'atık yağ' denetimine devam

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bitkisel atık yağ çıkaran işyerlerini periyodik olarak denetlemeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çevre projelerine tüm hızıyla devam ediyor. 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bitkisel atık yağlar konusunda alınan yetki çerçevesinde çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bitkisel atık yağ çıkaran işyerlerini de periyodik olarak denetliyor.

SON BİR AYDA 40 İŞYERİ DENETLENDİ

İzmit Belediyesi yetkilileri bu kapsamda; Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği işyerlerinin Bakanlıktan lisans almış firmalar ile sözleşme yaparak atık yağları ayrı biriktirmeleri ile ilgili çalışmaları denetliyor. Son bir ayda yaklaşık 40 işyerini denetleyen ekipler, denetimlere önümüzdeki günlerde de devam edecek. Atık yağların lavabolara ya da kanalizasyona dökülmesinin çevre kirliliğine yol açtığını kaydeden yetkililer, atık yağların ayrı biriktirilmesinin ise ülke ekonomisine katkı sağladığını belirttiler.