İzmit'te Ata'nın sevdiği yemekleri ikram edildi

İzmit Belediyesi, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yılında İzmit halkına Atamızın en sevdiği yemekleri ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümü nedeniyle camilerde kuru fasulye ve pilav ikramında bulundu.

Atatürk’ün en sevdiği yemek olan etsiz kuru fasulye ve pilav ikramı Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Kuruçeşme Merkez Cami, Fevziye Camii, Alikahya Hayırseverler Camii, Belsa Plaza A Blok Önü ve Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı sonrasında gerçekleştirildi. Yemek ikramı programına başkan yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürleri de katıldı.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.