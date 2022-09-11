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İzmit'te Aşevi'nden vatandaşlara lezzetli ikramlar

YAŞAM 11.09.2022, 11:56
İzmit'te Aşevi'nden vatandaşlara lezzetli ikramlar

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, belediye meydanında vatandaşlara Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonata ikramında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde başlattığı kek ve limonata ikramına Belsa Plaza önünde devam etti.

Belediye meydanına kurulan mobil araçtan 7’den 70’e her vatandaşa Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonata ikram edildi.

İkram edilen kek ve limonataların afiyetle yiyen İzmitliler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkürlerini gönderdi.

İkram etkinliğinde Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da yer aldı.

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