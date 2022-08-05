İzmit'te 'Anne Taksi' hizmeti mutluluğu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2020 Ekim ayından bu yana hizmet veren ve vatandaşların memnuniyetini kazanan 'İzmit Belediyesi Anne Taksi' hizmeti yüzleri güldürmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projelerle İzmitli vatandaşların gönlünü kazanan İzmit Belediyesi Anne Taksi Hizmeti, ebeveynlerin yüzlerini güldürüyor.

Anne Taksi Hizmeti 38-42 haftalık gebe anneler, yeni doğum yapmış anneler, 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynlerin hastane randevularına güvenli bir şekilde ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

NASIL RANDEVU OLUŞTURABİLİRİM?

Hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin İzmit ilçe sınırlarında ikamet etmesi gerekiyor. Anne Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen aileler en az 1-3 gün önce 08:30-17:30 mesai saatleri arasında 0262 318 00 00 numaralı hattı arayıp 4214’ü tuşlayarak ya da Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikâhya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde randevu oluşturabilir.