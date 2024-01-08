İzmit'te Anı Evi, kahramanların torunlarını ağırladı
Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Milli Mücadele kahramanlarının torunlarını ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan’ın vefatının 104’üncü yılında anma programı düzenleyen İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan’ın torunu Dilek Kotan ile Zoboğlu Hasan’ın torunu Uğur Beşer’i Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde ağırladı
İzmit Belediyesi, Milli Mücadele döneminde Kocaeli’de kurtuluş hareketini örgütleyen ve gösterdiği başarılarla İzmit’te adına semt kurulan Yahya Kaptan’ı ölümünün 104’üncü yılında andı. Anma programına katılan Yahya Kaptan’ın torunu Dilek Kotan ile Zoboğlu Hasan’ın torunu ve Doğa Koleji Yahya Kaptan Kampüsü Müdürü Uğur Beşer, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni de ziyaret etti.
Atatürk’ün ve milli mücadele kahramanlarının aziz hatıralarının yer aldığı anı evini ziyaret eden Dilek Kotan ve Uğur Beşer, böylesine anlamlı bir anı evini İzmit’e kazandırdığı için Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler.
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