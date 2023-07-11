İzmit'te altı otopark, üstü meydan şekilleniyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mehmet Ali Paşa Merkezi Camiinin modern meydanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit yeni ve güzel mimarisiyle dikkat çeken Mehmet Ali Paşa Merkez Cami’nin önüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen meydanda çalışmalar hızla devam ediyor. Altı otopark üstü ise cami mimarisine yakışacak bir şekilde inşa edilen meydanda zemin taş kaplama işleri yapılıyor.

Büyükşehir tarafından 3 bin 410 metrekarelik alan üzerinde bulunan Mehmet Ali Paşa Merkez Caminin önündeki 2 bin metrekarelik alana modern bir meydan inşa ediliyor. Yeni meydanın altında 34 araçlık otopark, abdesthaneler ve tuvaletler yer alacak.

Çalışmalar dahilinde abdesthane ve tuvaletlerde seramik kaplama işleri yapılıyor. Meydanda ise zemin kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Meydandaki imalatların tamamlanması ile yeşil alan çalışmaları yapılacak.