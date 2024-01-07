İzmit'te Akça Camii Cadde esnafından Başkan'a teşekkür

Sabah kahvaltısında Akça Cami Caddesi esnafıyla sabah kahvaltınsa buluşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu caddedeki çalışmaları 14 günde bitirdiklerini belirterek, "Alnımızın akıyla arkadaşlarımızın alın teriyle hizmetinize en güzel şekilde sunmuş olduk" dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi yıllardır el değmeyen bir kazma bile vurulmayan İzmit’in merkezindeki Akça Camii Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde çalışma başlatmıştı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen çalışmalar çok hızlı bir şekilde tamamlanarak cadde modern bir hale dönüştürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye yöneticileri, İKM Başkanı Murat Öztürk bölge esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltı programı sonrasında Akça Camii Caddesi esnafı Başkan Hürriyet’e 14 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kahvaltı programında konuşan Başkan Hürriyet, kentin her bir köşesine eşit ve adil bir şekilde yaklaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Gönül ister ki İzmit’in her bir köşesini bir anda değiştirelim ama çok uzun yıllar dokunulmayan çok fazla sokak var" diyen Başkan Hürriyeti, "Bir yanda bu kadar az imkânla çok fazla işi yapmaya çalışıyoruz ama kaynaklarımız bazen yetmeyebiliyor. Ama bundan sonraki süreçte de yine bu sokak gibi diğer sokaklarımızı da Kuruçeşme’den, Bekirpaşa’ya, Alikahya’dan Akmeşe’ye kadar her bir bölgeyi yenilemeye tam gaz devam edeceğiz. Çünkü yenilendikçe biliyoruz esnaf da kazanıyor. Ben gerçekten esnafa da hoşgörüsü için teşekkür ediyorum. Burada yaşayanlara da teşekkür ediyorum gece geç saatlere kadar çalışmamıza rağmen gürültüden çok fazla şikayet etmediler. Çok şükür 14 günde de bitirmek nasip oldu. Alnımızın akıyla arkadaşlarımızın alın teriyle sizin hizmetinize en güzel şekilde sunmuş olduk. Esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Cadde esnafı da başkan Hürriyet’e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.