İzmit'te Ahilik Haftası dolayısıyla belediye kuaför esnafını buluşturdu

İzmit Belediye Başkanı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Ahilik Haftası sebebiyle kentimizde görev yapan kuaför esnafıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ahilik Haftası sebebiyle Kocaeli Kuaförler Odası Başkanlığında ilçemizde faaliyet gösteren kuaför esnafıyla bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentimizde faaliyet gösteren dernek, STK ve odalarla bir araya gelmeye ve fikir alışverişi yapmaya devam ediyor.

Başkan Hürriyet son olarak Ahilik Haftası sebebiyle Kocaeli Kuaförler Odası Başkanlığında kentimizde faaliyet gösteren kuaför esnafıyla bir araya geldi. Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen programa Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğan ve oda üyeleri katılım sağladı.

İzmit Belediyesi olarak, esnaflarımızın ve sanatkarlarımızın şehrimizin sosyal ve ekonomik yaşantısındaki önemini biliyor ve bu değeri her daim desteklediklerini belirten Başkan Hürriyet, ahiliğin tarihin derinliklerinden gelen bir gelenek olduğunu anımsatarak, "Biz geleneklerine sahip çıkan bir kamu kurumuyuz. Esnaf ve sanatkarlarımızın birbirine sahip çıkmasının, dayanışmasının ve ticarette dürüstlüğünün bir yansımasıdır. Geçtiğimiz haftalarda kutladığımız Ahilik Haftası’nda bir araya gelme fırsatımız olmasa da, bu vesileyle hem bu özel haftayı hatırlıyor, hem de birlik ve beraberlik mesajı vermek istedik" dedi.

Kocaeli Kuaförler Odası'nın estetik ve güzellik sektöründe şehrimizde önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, yaşanılan sorunları, beklentileri ve önerileri bilmek, bu doğrultuda hareket etmek gerektiğini vurguladı.

“HERKESİN FİKRİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bu ay Cumhuriyetin 100. yılı olduğu gibi aynı zamanda İzmit Belediyesi'nin de 100’üncü yılı olduğunu anımsatan Başkan Hürriyet, "O yüzden kıymetli bir sene. Sizlerin de 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde fikirlerinizi memnuniyetle dinlemek isteriz. Tıpkı Pişmaniye Festivalinde olduğu gibi. Ben yaptım oldu mantığıyla değil herkesin fikrini almaya çalışıyoruz" dedi..

Çınar Satın Alma uygulamasından da bahseden Başkan Hürriyet, “Bu uygulamayı kendi yazılımcılarımız hayata geçirdi. Esnaflarımız doğrudan teminlerde teklif gönderebiliyor. Tamamen şeffaf bir sistem. Örneğin biz belediye olarak kağıt satın alacağız, o alanda mal satan firmalarımız bu uygulamaya kayıt olduğu takdirde bilgisayar ortamında bizlere teklif gönderebiliyor. Halka açık ve her esnafın teklif sunabileceği şeffaf bir uygulama. O yüzden kentimizin değerlerine sahip çıkmalıyız. Burası göç alan bir şehir ama burayı kendine yurt etmiş birçok vatandaşımız var. Doğduğumuz kent kadar doyduğumuz kent de önemli. Hangi görüşten olursak olalım yanlışa yanlış demeyi bilelim, kentimize sahip çıkalım” diye konuştu.

Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğan ise, Ahilik Haftası kapsamında kendilerini bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.