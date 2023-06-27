İzmit'te 102'nci yıl coşkusu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü vesileyle düzenlenecek etkinliklere ve halk bayramlaşmasına tüm İzmitlileri davet ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yılı ve Kurban Bayramı vesilesiyle kent genelinde birbirinden renkli etkinlikler düzenleyecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlileri hem Kurtuluşu hem de Kurban Bayramı’nı doyasıya kutlamak için etkinliklere davet etti.

“ÇOK GÜZEL ETKİNLİKLER HAZIRLADIK”

Başkan Hürriyet, “Sevgili İzmitliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi size güzel müjdelerimiz var. Bu sene İzmit’imizin kurtuluşunun 102’nci yıldönümünü ve Kurban Bayramı’nı aynı gün kutlayacağız. Tüm milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Kurban Bayramı’nın ilk gününde çok güzel etkinlikler hazırladık.

“BAYRAM HAVASI İÇERİSİNDE”

Gün boyu belediye önünde, Yürüyüş Yolu’nda, Fevziye Camii gibi kentin dört bir tarafında çok güzel etkinlikler ve ikramlar olacak. Çocuklar için güzel eğlenceler, yarışmalar ve gösteriler düzenleyeceğiz. Tüm gün bir bayram havası içerisinde kutlanacak.

ATATÜRK’ÜN ARACININ REPLİKASI İZMİT’TE

Aynı zamanda İzmit’in kurtuluşunun 102’nci yıldönümü vesileyle Ata’mızın kullandığı tören otomobilinin replikası İzmit’te olacak. Bu aracımız saat 11.30’da Merkez Bankası önünde, 12.00’de Yahya Kaptan Arasta Park önünde, 13.15’te Alikahya havuz başında, 14.30’da Cumhuriyet Parkı’nda, 16.00’da Kent Meydanı’nda, saat 17.00’de de İzmit Belediyesi önünde olacak. Halkımız, içerisinde bal mumu heykellerinin olacağı bu araçla fotoğraf çektirerek o günlere dair anıları canlandıracak.

HALK BAYRAMLAŞMASI SAAT 20.00’DE

Kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında yaptığımız turnuvalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz. 28 Haziran Çarşamba, bayramın ilk gününde, belediye önünde saat 15.30’dan itibaren çocuklarımız ve aileleri için çok güzel etkinlikler olacak. Bu sene halk bayramlaşmasını da ilk gün saat 20.00’de belediye önünde yapacağız.

YÜKSEK SADAKAT KONSERİ İZMİTLİLERİ BEKLİYOR

Gençlerimizin için çok güzel bir konserimiz de olacak. Yüksek Sadakat grubunu ağırlayacağımız konser de İzmitlileri bekliyor olacak. İzmit’imizin kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü vesileyle düzenleyeceğimiz etkinliklere ve halk bayramlaşmasına bütün vatandaşları davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.