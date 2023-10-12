İzmit'te 100. yılda 'ortak akıl' değerlendiriyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet’imizin ve Belediyenin 100’üncü yıl programlarıyla ilgili ‘Birlikte Planlıyor, Birlikte Kutluyoruz’ temalı ortak akıl toplantılarıyla kentin dinamiklerinin fikirlerini almaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’imizin ve belediyenin 100’üncü yıl programları hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin dinamiklerinin fikirlerini alarak kutlama programlarını zenginleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi bölüm başkanları, Kocaeli Barosu, Kocaeli Ticaret Odası ile Kocaeli Sanayi Odası yönetici temsilcileri, STK ve dernek başkanlarıyla bir araya gelerek fikirlerini dinledi.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Hepimizin bildiği üzere, 2023 yılı, gururla kutlamakta olduğumuz Türkiye Cumhuriyetimizin ve sevgili İzmit Belediyemizin kuruluşunun 100. yılı. Bu yüzden bizim için ayrıca bir öneme sahip. Göreve geldiğimizden bu yana ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla değil kentin bütün dinamiklerinin fikirlerini alarak; yapacağımız her işi o fikirlerle zenginleştirerek birçok çalışmamızı ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden de bu birlikteliklere ortak akıl toplantıları adını veriyoruz. Ortak akıl çok kıymetli. Bu ortak aklın altında kentlilik bilinci var, kentin dayanışması var, dinamiklerin birlikte hareket etme kabiliyeti, beraberce üretme ve beraberce paylaşma gayreti var. Ne iş yaparsak yapalım daha önce yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi hep ortak aklı ön plana alıyoruz. Yöre derneklerinden meslek odalarına, sivil toplum örgütlerinden esnaf odalarına, akademik camiadan kentin en önemli kurumlarını bir araya getirip beraber neler yapabiliriz diye fikir alışverişi yapıyoruz. Sizlerin ufuk açıcı fikirlerini merak ediyoruz. Bu fikirler bizim çalışmalarımızı nasıl daha nitelikli ve vizyoner hale getirir derdindeyiz" diye konuştu.

“KENTLİLİK BİLİNCİNE HİZMET”

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İzmit Belediyesi'nin 100. yıl dönümünde de herkesin katkılarını beklediklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Siz değerli konuklarımızı davetimizi kırmayarak bizlerle olduğunuz için samimiyetle teşekkür ediyoruz. Fikirlerini sunmak üzere zaman ayırıyor olmanız çok kıymetli. Biz kent adına, belediyemiz adına ve çabamız adına çok mutlu olduk. Bu özel yılda, tüm İzmitlilerin sesini duymak, fikirlerini almak ve bu fikirleri hayata geçirmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Sizlerden gelecek her türlü öneri, fikir, proje sadece bir kutlama programını değil bu kentin geleceğini şekillendirecek. Kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla, ticaretiyle, 3 bin yıllık Nikomedia tarihiyle, yaşanmışlıklarıyla özel bir kent. Aslında bu programlar bunları anlatmak için de kıymetli fırsatlar. Hepinize teşekkür ederim. Bu toplantının, kentimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum" dedi.