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İzmit'te 100. yıla özel Foto-Video Maraton yarışması

YAŞAM 27.10.2023, 11:04
İzmit'te 100. yıla özel Foto-Video Maraton yarışması

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği paydaşlığında “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışması başladıKOCAELİ (İGFA)  - İzmit Belediyesinin Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına dair yapacağı etkinlik takvimine fotoğraf ve video yarışması da dahil edildi.  İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) paydaşlığında gerçekleşecek olan “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışması; İzmit sınırları içerisinde gerçekleşecek olan Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama faaliyetlerini içerecek.

SONUÇLAR 8 KASIM TARİHİNDE AÇIKLANACAK

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların gelecek kuşaklara, basılı ve dijital ortamlarda kalıcı olarak aktarılması açısından önem arz ediyor. 26 Ekim Perşembe günü saat 08.00 ile 29 Ekim Pazar günü saat 24.00 arasında gerçekleşecek olan Foto-Video Maratonu’nun son başvuru tarihi ise 5 Kasım Pazar günü olarak belirlendi. Sonuçlar 8 Kasım açıklanacak. Ödül töreni ise 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir

JURİ ÜYELERİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞACAK

Yarışma jürisinde ise, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KBFT Başkanı Ali Fuat Altın, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Oylum Tunçelli, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Şeniz Kabadayı, KBFT Üyesi – AFIAP Ahmet Remzi Tülüce, KBFT Üyesi, Doç. Dr.  H. Gökhan Oruçoğlu, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Üyesi E. Begüm Savçın görev alacak.

Yarışmaya katılanlar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAieEBzfPVasdgK-octKrAge9cj4SZFmTrEZcJWMJTO8BlWg/viewform?pli=1 adresinden başvuru formuna ulaşabilirler.

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