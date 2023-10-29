İzmit'te 100. yıla özel film gösterimi

İzmit Belediyesi 100’üncü yıla özel bu akşam ‘Atatürk’ filmi özel yayını ve ‘Dersimiz Atatürk’ film gösterimi gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel kutlama programlarına devam eden İzmit Belediyesi, bu akşam saat 21.00’da Fox Tv ‘Atatürk’ filmi özel yayını ve ‘Dersimiz Atatürk’ film gösterimi ile İzmitlileri belediye meydanında buluşturacak

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kentin birçok noktasında coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Kültür, sanat, spor ve İzmit’in yaşanmışlıklarına dair birçok programı kapsayan kutlamalar bu akşam İzmit Belediye Meydanı’nda özel film gösterimleri ile devam edecek.

BU AKŞAM 21.00’DA

Bu akşam İzmit Belediye Meydanı’nda saat 21.00’da Fox Tv ‘Atatürk’ filmi özel yayını ve ‘Dersimiz Atatürk’ film gösterimi gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlileri bu akşam coşkuyu birlikte yaşamaya devam ediyor.