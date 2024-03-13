İzmit Tavşantepe İlkokulu’na akıl ve zeka oyunları sınıfı

Tavşantepe İlkokulu’na Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okula yaptığı ziyarette akıl ve zeka oyunu seti hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Çocukların gelişimini önemseyen İzmit Belediyesi, Tavşantepe İlkokulu’na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerin zihinsel becerilerini arttıracak ve stratejik düşünme yeteneği kazandıracak olan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfını ziyaret ederek sınıfa 30 parça akıl ve zeka oyunu hediye etti

HÜRRİYET, “ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK”

Akıl ve zeka oyunlarını önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, “Çocuklarımızın gelişimlerine destek sunacak, zamanlarını keyifli ve faydalı geçirecekleri akıl ve zeka oyunlarını önemsiyoruz. Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, analitik düşünme, dikkat, konsantrasyon, yaratıcılık ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Salih Ünel ve Müdür Yardımcısı Bilal Şener, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.