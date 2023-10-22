İzmit Sanat yeteneklilerini keşfetti
İzmit Sanat Akademisi Yetenek Taramalarında başarılı olan öğrenciler belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin kentin yetenekli gençlerini keşfetmek amacıyla her yıl düzenlediği Yetenek Taramalarında bu yıl başarılı olan öğrenciler belli oldu.
Sanat Kenti İzmit vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve her yıl gerçekleştirdiği yetenek taramalarıyla çocuklara ve gençlere kabiliyetlerini sergileme fırsatı sunan İzmit Belediyesi, Müzik Bölümü Yetenek Taraması için 201 başvuru aldı.
Taramalar sonucunda 58 öğrenci başarılı olurken İzmit Sanat Akademisi’nde eğitim almaya hak kazandı.
Eğitimlerin 4-5 Kasım tarihlerinde başlayacağı duyuruldu.
İŞTE YETENEK TARAMALARINI GEÇEN SANAT AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİNİN LİSTESİ
1AYBALA ASLAN
2HİRA DENİZ DEMİR
3AYŞE BİLGE TÜYSÜZ
4EMİR KAĞAN ŞAHİN
5ÖYKÜ KARAGÖZ
6AYSU CEREN DİNÇ
7ADA GÖKDEMİR
8ÇINAR EGE KARAKAŞ
9ECRİN LİNA ANAÇ
10MERT ALİ AKÇAY
11DEFNE ÇOKKERSE
12DİLARA ÜNALDI
13MERT ATIL
14MELİKE AKDOĞAN
15ALMİNA HAYAL KOCAZEYBEK
16BEREN BAŞ
17YAĞMUR AKTEN
18ELFİN EZO SAĞLAM
19EFLİN ÖZTÜRK
20İSRA SARE YILMAZ
21ZEYNEP ÖZTÜRK
22ADA AYDIN
23DEFNE AĞRAP
24ELA ERBAY
25AZAY ZAYIM
26İSMAİL AYAZ KARLI
27NAZ ÖZYURT
28ZEHRA ERDEM
29CAN EDİZ OKUTAN
30ALİ SARP BOSNA
31DURU KARAKUŞ
32ASYA ERİŞİR
33YAĞMUR UĞURLU
34MERT DOĞAN
35ÖYKÜ YAMAN
36YAĞMUR İPEK KAVŞUT
37NAZ YILMAZ
38BARAN KESKİN
39ÖMER DENİZ ÇAKIRER
40ELİF NAZ BALTACI
41MİTHAT HAKAN BOLAT
42YAĞMUR YILDIZ
43HÜMA YAŞAR
44ELİF RANA KIRSAÇ
45SILA BOSTANCI
46SABİLE NUR HASKUL
47URAS KALIN
48ZEYNEP DURU TUYUK
49SAHRA KORKUT
50ASEL ŞENER
51İBRAHİM ASAF KILIÇASLAN
52NEHİR ADA GÜL
53DURU UMDU
54KAĞAN ALPTUĞ KOCAZEYBEK
55BERİL KAHRAMAN
56ALMİRA ECE KÜLEKÇİ
57YAĞMUR MAYDA
58BELİNAY NEBAHAT SEYREK
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|9
|25
|2. Fenerbahçe
|8
|24
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|9
|14
|7. Kayserispor
|9
|13
|8. Trabzonspor
|8
|12
|9. Kasımpasa
|8
|12
|10. Sivasspor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|8
|7
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|8
|16
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|8
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Şanlıurfaspor
|9
|9
|14. Tuzlaspor
|9
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Newcastle
|9
|16
|6. Aston Villa
|8
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|8
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Atletico Madrid
|9
|22
|3. Girona
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Real Betis
|10
|14
|8. Rayo Vallecano
|9
|13
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Las Palmas
|9
|11
|12. Getafe
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Cadiz
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3