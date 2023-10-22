İzmit Sanat yeteneklilerini keşfetti

İzmit Sanat Akademisi Yetenek Taramalarında başarılı olan öğrenciler belli oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin kentin yetenekli gençlerini keşfetmek amacıyla her yıl düzenlediği Yetenek Taramalarında bu yıl başarılı olan öğrenciler belli oldu.

Sanat Kenti İzmit vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve her yıl gerçekleştirdiği yetenek taramalarıyla çocuklara ve gençlere kabiliyetlerini sergileme fırsatı sunan İzmit Belediyesi, Müzik Bölümü Yetenek Taraması için 201 başvuru aldı.

Taramalar sonucunda 58 öğrenci başarılı olurken İzmit Sanat Akademisi’nde eğitim almaya hak kazandı.

Eğitimlerin 4-5 Kasım tarihlerinde başlayacağı duyuruldu.

İŞTE YETENEK TARAMALARINI GEÇEN SANAT AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİNİN LİSTESİ 1AYBALA ASLAN

2HİRA DENİZ DEMİR

3AYŞE BİLGE TÜYSÜZ

4EMİR KAĞAN ŞAHİN

5ÖYKÜ KARAGÖZ

6AYSU CEREN DİNÇ

7ADA GÖKDEMİR

8ÇINAR EGE KARAKAŞ

9ECRİN LİNA ANAÇ

10MERT ALİ AKÇAY

11DEFNE ÇOKKERSE

12DİLARA ÜNALDI

13MERT ATIL

14MELİKE AKDOĞAN

15ALMİNA HAYAL KOCAZEYBEK

16BEREN BAŞ

17YAĞMUR AKTEN

18ELFİN EZO SAĞLAM

19EFLİN ÖZTÜRK

20İSRA SARE YILMAZ

21ZEYNEP ÖZTÜRK

22ADA AYDIN

23DEFNE AĞRAP

24ELA ERBAY

25AZAY ZAYIM

26İSMAİL AYAZ KARLI

27NAZ ÖZYURT

28ZEHRA ERDEM

29CAN EDİZ OKUTAN

30ALİ SARP BOSNA

31DURU KARAKUŞ

32ASYA ERİŞİR

33YAĞMUR UĞURLU

34MERT DOĞAN

35ÖYKÜ YAMAN

36YAĞMUR İPEK KAVŞUT

37NAZ YILMAZ

38BARAN KESKİN

39ÖMER DENİZ ÇAKIRER

40ELİF NAZ BALTACI

41MİTHAT HAKAN BOLAT

42YAĞMUR YILDIZ

43HÜMA YAŞAR

44ELİF RANA KIRSAÇ

45SILA BOSTANCI

46SABİLE NUR HASKUL

47URAS KALIN

48ZEYNEP DURU TUYUK

49SAHRA KORKUT

50ASEL ŞENER

51İBRAHİM ASAF KILIÇASLAN

52NEHİR ADA GÜL

53DURU UMDU

54KAĞAN ALPTUĞ KOCAZEYBEK

55BERİL KAHRAMAN

56ALMİRA ECE KÜLEKÇİ

57YAĞMUR MAYDA

58BELİNAY NEBAHAT SEYREK