İzmit Sanat Akademisi'nde tiyatro seçmeleri tamamlandı

Sanat kenti İzmit vizyonu ile kentteki genç yetenekleri keşfeden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Tiyatro Bölümü seçmeleri tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü 2023-2024 sezonu için geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen seçmeler tamamlandı.

8-12 yaş ve 18 yaş üstü olmak üzere iki ayrı grubun yer aldığı Tiyatro Bölümü seçmelerine 130 aday katıldı. Adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verilerek sahnelemeleri istendi.

Gençlerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu seçmeler sonucunda 8-12 yaş grubunda 35 kişi, 18 yaş üzeri grupta ise 45 kişi başarılı oldu. Uzman kadrosu ile yeni döneme merhaba diyen Tiyatro Bölümü’nde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri www.izmit.bel.tr adresinde yayınlandı. Seçmelerde başarılı olan adaylara, eğitmenleri tarafından ulaşılacak olup, derslerin gün ve saatleri bilgisi verilecek.